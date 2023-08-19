Работы в саду, которые нужно выполнить в августе: все про обрезание ягодных кустов
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Очень важно для обрезки выбрать качественный инструмент, чтобы не травмировать кусты
Август, хоть и летний месяц, но подходит для обрезки ягодных кустов. Вполне можно удалить высохшие, поломанные, слабые и больные побеги, и сделать так называемую санитарную обрезку.
Как правильно и какие именно ягодные кусты нужно обрезать в последний летний месяц рассказывает портал vse_roste в Инстаграм. Подробнее — далее.
Какие кусты нужно обрезать в августе
- Смородина
Обрезают кусты чаще всего осенью, после опадания листьев (летняя обрезка обычно не производится). Это нужно делать регулярно, чтобы вызвать появление новых побегов, заменить ими старые и непродуктивные ветви, усилить разветвление и устранить загущение.
- Крыжовник
Обрезку лучше всего проводить осенью или в самые ранние сроки весной. Летом (при необходимости) можно провести санитарную обрезку. При обрезке удаляют излишние, слабые, малопродуктивные побеги. Состарившиеся ветви, на которых ежегодные приросты минимальны.
- Малина
Обрезку производят в конце сезона, после сбора урожая или осенью. При этом удаляют двухлетние побеги, которые уже отплодоносили, а также вырезают поросль, растущую группами.
- Ежевика
Обрезку производят после плодоношения. Весной удаляют поврежденные, подмерзшие двухлетние побеги, в течение лета формируют однолетние побеги. Двухлетние побеги после плодоношения вырезают на уровне земли.
- Жимолость
Обрезку проводят осенью или летом, сразу после плодоношения, причем специалисты рекомендуют именно летнюю обрезку. Кусты начинают обрезать в возрасте от 5-7 до 10 лет в зависимости от скорости роста сорта, при этом удаляют загущающие и слабые побеги.
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