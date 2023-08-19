Работы в саду, которые нужно выполнить в августе: все про обрезание ягодных кустов

Очень важно для обрезки выбрать качественный инструмент, чтобы не травмировать кусты

Август, хоть и летний месяц, но подходит для обрезки ягодных кустов. Вполне можно удалить высохшие, поломанные, слабые и больные побеги, и сделать так называемую санитарную обрезку.

Как правильно и какие именно ягодные кусты нужно обрезать в последний летний месяц рассказывает портал vse_roste в Инстаграм. Подробнее — далее.

Какие кусты нужно обрезать в августе

Смородина

Обрезают кусты чаще всего осенью, после опадания листьев (летняя обрезка обычно не производится). Это нужно делать регулярно, чтобы вызвать появление новых побегов, заменить ими старые и непродуктивные ветви, усилить разветвление и устранить загущение.

Крыжовник

Обрезку лучше всего проводить осенью или в самые ранние сроки весной. Летом (при необходимости) можно провести санитарную обрезку. При обрезке удаляют излишние, слабые, малопродуктивные побеги. Состарившиеся ветви, на которых ежегодные приросты минимальны.

Малина

Обрезку производят в конце сезона, после сбора урожая или осенью. При этом удаляют двухлетние побеги, которые уже отплодоносили, а также вырезают поросль, растущую группами.

Ежевика

Обрезку производят после плодоношения. Весной удаляют поврежденные, подмерзшие двухлетние побеги, в течение лета формируют однолетние побеги. Двухлетние побеги после плодоношения вырезают на уровне земли.

Жимолость

Обрезку проводят осенью или летом, сразу после плодоношения, причем специалисты рекомендуют именно летнюю обрезку. Кусты начинают обрезать в возрасте от 5-7 до 10 лет в зависимости от скорости роста сорта, при этом удаляют загущающие и слабые побеги.

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