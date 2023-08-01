Почему нельзя выбрасывать клубничные хвостики: хитрость от экономных кулинаров

Зимой будете вспоминать лето с этим лайфхаком

Возможно, вы замечали, что в последнее время все чаще и чаще на прилавках продается клубника без хвостиков? На первый взгляд выглядит вполне разумно: мы платим дополнительные деньги за вроде ненужную зелень.

Оказывается, что клубничные хвостики — полезная вещь и выбрасывать их не стоит! Как их использовать, расскажем вместе с "Важно знать".

Как можно использовать клубничные хвостики

Как мы знаем, клубника — ягода не только вкусная, но и полезная. В ней невероятное количество разнообразных витамин. Оказывается, эти витамины содержатся не только в ягодах, но и в хвостиках.

Невероятно, но факт: клубничные хвостики не теряют своих полезных свойств даже в засушенном состоянии. В сезон ягод, конечно, их можно и не есть, зато зимой такая зелень придется очень кстати — из высушенных клубничных хвостиков можно приготовить отличный настой или просто добавить их в чай.

Чтобы высушить эту зелень, аккуратно отделите хвостики от ягод, промойте и разложите их на солнце, подложив под них белую ткань. Через несколько дней соберите хвостики либо в мешочек из натуральной ткани, либо в чистую и сухую стеклянную банку.

Чтобы приготовить простой настой из клубничных хвостиков, возьмите щепотку зеленого чая, полтора десятка засушенных хвостиков клубники и пару ягод шиповника. Всё это отправьте в большую чашку, залейте кипятком и настаивай 10 минут.

К такому потрясающему чаю приготовьте пышные оладьи с клубничным вареньем и наслаждайтесь. Приятного аппетита!