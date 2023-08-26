Таропрогноз на 26 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В субботу, 26 августа 2023 года, у некоторых планы могут пойти прахом, в то время как других ждут удачные возможности и положительные перемены.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать шестой день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Туз жезлов, Колесо фортуны, Рыцарь жезлов

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Туз жезлов

В этом положении карта предупреждает, что 26 августа возможности могут быть упущены, а планы не реализованы. Карта советует не браться за все сразу, — у вас может просто не хватить сил. Дайте себе отдохнуть.

Колесо фортуны

Название карты говорит само за себя, и суббота может принести Вам новый поворот в жизни к лучшему. Возможно, придется где-то рискнуть, но удача на Вашей стороне.

Рыцарь жезлов

Эта карта говорит, что в ближайшее время Вас ждут перемены, и совсем не обязательно они будут приятными. Возможны ссоры и неожиданности, однако в то же время они могут открыть новые возможности для роста. Также эта карта может указывать на скорый переезд.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.