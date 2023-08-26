Таропрогноз на 26 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У суботу, 26 серпня 2023 року, у деяких плани можуть піти прахом, тоді як на інших чекають вдалі можливості та позитивні зміни.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на двадцять шостий день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Туз жезлів, Колесо удачі, Лицар жезлів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Туз жезлів

У цьому положенні картка попереджає, що 26 серпня можливості можуть бути втрачені, а плани не реалізовані. Карта радить не братися за все відразу, у вас може просто не вистачити сил. Дайте собі відпочити.

Колесо фортуни

Назва карти говорить сама за себе, і субота може принести Вам новий поворот у житті на краще. Можливо, доведеться десь ризикнути, але успіх на Вашому боці.

Лицар жезлів

Ця карта каже, що найближчим часом на Вас чекають зміни, і зовсім не обов’язково вони будуть приємними. Можливі сварки та несподіванки, проте водночас вони можуть відкрити нові можливості для зростання. Також ця карта може вказувати на майбутній переїзд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.