Как избавиться от серой гнили на клубнике: народные методы

Серую гниль на клубнике вызывает грибок

Грибок под названием Botrytis cinerea поражает ослабленные растения и появляется на нижних листьях, затем переходит на стебель. Ягоды начинают гнить с плодоножки. Одним из методов борьбы является пересадка клубники на другое место.

Как сообщает канал "Сучасна дача", причиной болезни может быть густая посадка кустов или долгие дожди. Методов избавления от заражения есть несколько.

Как спасти клубнику от гниения — нужные шаги

В первую очередь избавляемся от старых кустов, которым уже 4-5 лет. Молодую клубнику высаживаем на новые места. Выбирайте такие участки, которые хорошо освещены в дневное время дня и где одновременно хорошая циркуляция воздуха.

Далее следует производить:

мульчирование измельченной соломой;

регулярный умеренный полив;

регулярную прополку — для исключения слишком густой посадки соблюдайте интервал 20-30 см.

Не допускайте застоя влаги. Избыточная влажность и летнее тепло — идеальные условия для размножения грибков и бактерий.

Чем опрыскать от серой гнили — препараты

Как профилактику от болезни можно провести орошение грядок фунгицидами. Можно использовать готовые средства на основе карбендазима или биологические фунгициды на основе природной бактерии Bacillus subtilis — они помогают избавиться от серой гнили.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать с клубникой в августе. Нарушая эти правила, вы можете остаться без урожая в следующем году.