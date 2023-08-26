Як позбутися сірої гнилі на полуниці: народні методи

Сіру гниль на полуниці викликає грибок

Грибок під назвою Botrytis cinerea вражає ослаблені рослини і з’являється на нижньому листі, потім переходить на стебло. Ягоди починають гнити з плодоніжки. Одним із методів боротьби є пересадка полуниці на інше місце.

Як повідомляє канал " Сучасна дача ", причиною хвороби може бути густа посадка кущів або довгі дощі. Методів звільнення від зараження є кілька.

Як урятувати полуницю від гниття — потрібні кроки

Насамперед позбавляємося старих кущів, яким вже 4-5 років. Молоду полуницю висаджуємо на нові місця. Вибирайте такі ділянки, які добре освітлені в денну пору дня і де водночас є хороша циркуляція повітря.

Далі слід робити:

мульчування подрібненою соломою;

регулярний помірний полив;

регулярне прополювання — для виключення занадто густої посадки дотримуйтесь інтервалу 20-30 см між кущами.

Не допускайте застою вологи. Надмірна вологість та літнє тепло – ідеальні умови для розмноження грибків та бактерій.

Чим обприскати від сірої гнилі?

Як профілактику від хвороби можна окропити грядки фунгіцидами. Можна використовувати готові засоби на основі карбендазиму або біологічні фунгіциди на основі природної бактерії Bacillus subtilis – вони допомагають позбутися сірої гнилі.

Раніше ми розповідали, що не можна робити з полуницею у серпні. Порушуючи ці правила, ви можете залишитись без урожаю наступного року.