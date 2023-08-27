Таропрогноз на 28 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник
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День должен быть весьма благоприятным
Понедельник, 28 августа 2023 года, для большинства станет очень хорошим и плодотворным днем, однако некоторым может прийтись постоять за себя.
Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать восьмой день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:
Королева пентаклей
Уверенность и практичность, — вот под каким лозунгом пройдет для Вас понедельник. Карта говорит, что Ваши труды хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.
Император
Первый день недели может принести Вам массу возможностей для реализации во всех сферах жизни. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения и идти к своей цели, — удача будет на Вашей стороне.
Пятерка жезлов
Еще одно название этой карты — Владыка борьбы, и она предупреждает, что в понедельник Вам придется постоять за себя, побороться. Конфликт может случиться в любой сфере жизни: в семье, на работе, даже с самим собой. Если постараетесь, то докажете свою правоту и обернете ситуацию к лучшему.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.