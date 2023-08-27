Таропрогноз на 28 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

День має бути вельми сприятливим

Понеділок, 28 серпня 2023 року, для більшості стане дуже добрим і плідним днем, проте деяким може доведеться постояти за себе.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на двадцять восьмий день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Королева пентаклів, Імператор, П’ятірка жезлів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Королева пентаклів

Впевненість і практичність — ось під яким гаслом пройде для Вас понеділок. Карта каже, що Ваша робота добре окупиться, Ви будете плідно працювати для благополуччя себе та своїх близьких, і на душі у Вас буде гармонія.

Імператор

Перший день тижня може принести Вам багато можливостей для реалізації у всіх сферах життя. Не бійтеся відстоювати свою точку зору і йти до своєї мети — успіх буде на Вашому боці.

П’ятірка жезлів

Ще одна назва цієї карти — Владика боротьби, і вона попереджає, що у понеділок Вам доведеться постояти за себе, поборотися. Конфлікт може статися у будь-якій сфері життя: у сім’ї, на роботі, навіть із самим собою. Якщо постараєтеся, то доведете свою правоту і обернете ситуацію на краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.