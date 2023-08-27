Именины 28 августа: кого нужно поздравить с Днем ангела в понедельник

У многих найдется хоть одна знакомая именинница

В понедельник, 28 августа, в 2023 году отмечается День мечты, День города Тернополя, славянский праздник Спожинки.

Кроме того, в этот день отмечается Успение Пресвятой Богородицы. Также носители одного имени празднуют свой День ангела.

Женские именины 28 августа

Мария, — это имя имеет древнееврейское происхождение и по разным версиям может значить "горькая", "печальная", "гопожа", "желанная", "любимая". Это одно из самых популярных женских имен в Украине.

28 августа почитается пресвятая Дева Мария, Богородица, — и это один из важнейших Дней ангела Марии в году.

Мужские именины 28 августа не отмечаются.

Как известно, в определенные дни церковью почитаются разные святые и мученики, которые внесли свой вклад в сохранение и распространение христианства, — в те же дни празднуют свой День ангела люди, которые носят такое же имя, что и святой, и родились незадолго до дня его памяти. Принято верить, что святой наблюдает за своим тезкой в течение его жизни и бережет от всяких бед.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда теперь в Украине отмечаются все главные церковные праздники, — после перехода ПЦУ на новый календарь.