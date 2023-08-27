Іменини 28 серпня: кого треба привітати з Днем ангела у понеділок

У багатьох знайдеться хоч одна знайома іменинниця

У понеділок, 28 серпня, 2023 року відзначається День мрії, День міста Тернополя, слов’янське свято Спожинки.

У цей день вшановується день Успіння Пресвятої Богородиці. Також носії одного імені святкують свій День янгола.

Жіночі іменини 28 серпня

Марія, — це ім’я має давньоєврейське походження і за різними версіями може означати "гірка", "сумна", "госпожа", "бажана", "улюблена". Це одне із найпопулярніших жіночих імен в Україні.

28 серпня вшановується Пресвята Діва Марія, Богородиця, і це один з найважливіших Днів ангела Марії в році.

Чоловічі іменини 28 серпня не відзначаються.

Як відомо, у певні дні церквою шануються різні святі та мученики, які зробили свій внесок у збереження та розповсюдження християнства, — у ті ж дні святкують свій День ангела люди, які носять таке саме ім’я, як і святий, і народилися незадовго до дня його пам’яті. Прийнято вірити, що святий спостерігає за своїм тезкою протягом його життя і береже від усіляких бід.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли тепер в Україні відзначаються усі головні церковні свята — після переходу ПЦУ на новий календар.