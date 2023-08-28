Их накроет волной счастья и успеха: названы счастливчики недели по картам Таро

Неделя обещает быть хорошей для многих

Последние дни лета и первые дни осени в 2023 году обещают быть на удивление положительными, — сразу восемь знаков Зодиака на этой неделе ждут хорошие новости и приятные события.

Речь идет про таких знаков как Овен, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Водолей и Рыбы, говорит гороскоп по картам Таро, составленный на неделю с 28 августа по 3 сентября.

Овнам выпала Тройка жезлов

Эта карта обещает много успехов в делах. Не бойтесь хорошенько поработать в ближайшую неделю, поскольку Ваши труды скорее всего окупятся, и получится реализовать все задуманное.

Львам выпал Император

Это одна из самых благоприятных карт в колоде, которая пророчит реализацию в разных сферах жизни. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения и идти к своей цели, — удача будет на Вашей стороне.

Девам выпала Десятка кубков

Эта карта обещает покой и душевное равновесие. В ближайшую неделю в Вашей жизни будет царить гармония и благополучие, прежде всего в делах семейных.

Весам выпал Рыцарь пентаклей

В ближайшее время Вам выпадет возможность проявить свою хватку и лучшие качества. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей, особенно в рабочих вопросах.

Скорпионам выпал Король кубков

Этот король предсказывает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость. Также есть шанс, что скоро Вы повстречаете кого-то особенного.

Стрельцам выпала Девятка пентаклей

В ближайшее время Вы можете получить вознаграждение за свои труды и в целом улучшить свое материальное положение. Также не бойтесь браться за что-то новое, карта предсказывает, что скорее всего Ваши начинания будут успешными.

Водолеям выпала Шестерка мечей

Эта карта обещает скорые перемены к лучшему, указывает на то, что Вы оставите позади старые проблемы и обретете спокойствие.

Рыбам выпала Умеренность

Эта карта указывает на то, что в ближайшее время обстоятельства сойдутся благоприятным для Вас образом, и Вы сможете реализовать что-то, что давно хотели. У Вас может получиться собрать какие-то сбережения, но пока их лучше никуда не вкладывать.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в плане денег в ближайшее время по картам Таро.