Їх накриє хвилею щастя та успіху: названі щасливчики тижня за картами Таро

Тиждень обіцяє бути добрим для багатьох

Останні дні літа та перші дні осені 2023 року обіцяють бути напрочуд позитивними, — одразу на вісім знаків Зодіаку цього тижня чекають гарні новини та приємні події.

Йдеться про такі знаки як Овен, Лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець, Водолій та Риби, говорить гороскоп за картами Таро, складений на тиждень з 28 серпня по 3 вересня.

Овнам випала Трійка жезлів

Ця карта обіцяє багато успіхів у справах. Не бійтеся добре попрацювати в найближчий тиждень, оскільки Ваша праця швидше за все окупиться, і вдасться реалізувати все задумане.

Левам випав Імператор

Це одна з найсприятливіших карток у колоді, яка пророкує реалізацію в різних сферах життя. Не бійтеся відстоювати свою точку зору і йти до своєї мети — успіх буде на Вашому боці.

Дівам випала Десятка кубків

Ця карта обіцяє спокій та душевну рівновагу. Найближчого тижня у Вашому житті пануватиме гармонія та благополуччя, насамперед у справах сімейних.

Терезам випав Лицар пентаклів

Найближчим часом Вам випаде можливість проявити свою хватку та найкращі якості. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети, особливо в робочих питаннях.

Скорпіонам випав Король кубків

Цей король передбачає кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість. Також є шанс, що скоро Ви зустрінете когось особливого.

Стрільцям випала Дев’ятка пентаклів

Найближчим часом Ви можете отримати винагороду за свою працю і загалом покращити своє матеріальне становище. Також не бійтеся братися за щось нове, карта передбачає, що швидше за все Ваші починання будуть успішними.

Водоліям випала Шістка мечів

Ця карта обіцяє швидкі зміни на краще, вказує на те, що Ви залишите позаду старі проблеми і знайдете спокій.

Рибам випала Помірність

Ця карта вказує на те, що найближчим часом обставини зійдуться сприятливим для Вас чином і Ви зможете реалізувати щось, що давно хотіли. У Вас може вийти зібрати якісь заощадження, але поки що їх краще нікуди не вкладати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в плані грошей найближчим часом за картами Таро.