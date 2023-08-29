Таропрогноз на 30 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду
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Рассказываем, что ждет всех в этот день
Среда, 30 августа 2023 года, обещает быть не самым простым днем, однако у некоторых наконец должен наступить свет в конце тоннеля.
Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на тридцатый день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:
Перевернутая Луна
В обычном положении эта карта обещает мало хорошего, однако в перевернутом виде прогнозирует, что появится проблеск в конце туннеля, наступят положительные перемены, а искренняя любовь и забота победят самообман и смятение.
Четверка мечей
Это карта перерыва между битвами, говорящая о том, что Вам нужен тайм-аут. Возможно, сейчас у Вас полно нерешенных дел, однако нужна передышка, после которой Вы с новыми силами ринетесь в бой. Проведите время наедине с собой, устройте себе отдых от гаджетов, — это пойдет на пользу.
Семерка пентаклей
Вы дождались плодов своих трудов, но почему-то не очень ими довольны. Возможно, Вы ожидали большего, а может быть хотели чего-то другого. Карта советует не принимать поспешных решений, замедлиться, уделить время близким, а может быть даже порадовать кого-то приятным сюрпризом.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца недели по картам Таро.