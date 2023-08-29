Таропрогноз на 30 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Рассказываем, что ждет всех в этот день

Среда, 30 августа 2023 года, обещает быть не самым простым днем, однако у некоторых наконец должен наступить свет в конце тоннеля.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на тридцатый день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Луна, Четверка мечей, Семерка пентаклей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Луна

В обычном положении эта карта обещает мало хорошего, однако в перевернутом виде прогнозирует, что появится проблеск в конце туннеля, наступят положительные перемены, а искренняя любовь и забота победят самообман и смятение.

Четверка мечей

Это карта перерыва между битвами, говорящая о том, что Вам нужен тайм-аут. Возможно, сейчас у Вас полно нерешенных дел, однако нужна передышка, после которой Вы с новыми силами ринетесь в бой. Проведите время наедине с собой, устройте себе отдых от гаджетов, — это пойдет на пользу.

Семерка пентаклей

Вы дождались плодов своих трудов, но почему-то не очень ими довольны. Возможно, Вы ожидали большего, а может быть хотели чего-то другого. Карта советует не принимать поспешных решений, замедлиться, уделить время близким, а может быть даже порадовать кого-то приятным сюрпризом.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца недели по картам Таро.