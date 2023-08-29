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Таропрогноз на 30 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що всім чекати 30 серпня
Прогноз Таро, на що всім чекати 30 серпня. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

Середа, 30 серпня 2023 року, обіцяє бути не найпростішим днем, проте в деяких нарешті має з'явитися світло в кінці тунелю.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на тридцятий день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Місяць, Четвірка мечів, Сімка пентаклів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Місяць

У звичайному положенні ця карта обіцяє мало хорошого, проте в перевернутому вигляді прогнозує, що з’явиться проблиск наприкінці тунелю, настануть позитивні зміни, а щире кохання та турбота переможуть самообман і сум’яття.

Четвірка мечів

Це карта перерви між битвами, що говорить про те, що Вам потрібний тайм-аут. Можливо, зараз у Вас повно невирішених справ, проте потрібен перепочинок, після якого Ви з новими силами ринете в бій. Проведіть час віч-на-віч із собою, влаштуйте собі відпочинок від гаджетів, — це піде на користь.

Сімка пентаклів

Ви дочекалися плодів своєї роботи, але чомусь не дуже ними задоволені. Можливо, Ви чекали більшого, а можливо, хотіли чогось іншого. Карта радить не приймати поспішних рішень, сповільнитися, приділити час близьким, а може навіть порадувати когось приємним сюрпризом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця тижня за картами Таро.

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