Таропрогноз на 2 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу
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День обещает быть тяжелым
Суббота, 2 сентября 2023 года, обещает быть довольно сложной и принести многим неприятности, — однако со всем можно справиться, если заранее знать, к чему быть готовым.
А об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на второй день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:
Повешенный
Несмотря на мрачное название, эта карта говорит о человеке, который отрекся от чего-то меньшего для большего блага, что-то переосмыслил и стал мудрее. Скоро у Вас могут измениться ценности или случиться перемены в жизни. В любом случае, не бойтесь и просто верьте, что все будет так, как предназначено, и только к лучшему.
Перевернутый Рыцарь пентаклей
В этом положении карта может предупреждать о неприятностях с финансами, — возможно, в скором времени Вас могут ждать проблемы на работе, потеря денег, импульсивные покупки и т.д. Также это может случиться не именно с Вами, а с кем-то близким.
Перевернутая Восьмерка жезлов
В этом положении карта указывает на то, что Вы возможно слишком много на себя взвалили и гоните вперед паровоза, — стоит замедлиться, иначе навредите как себе, так и своим отношениям с окружающими.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе.