Таропрогноз на 2 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

День обещает быть тяжелым

Суббота, 2 сентября 2023 года, обещает быть довольно сложной и принести многим неприятности, — однако со всем можно справиться, если заранее знать, к чему быть готовым.

А об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на второй день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Повешенный, перевернутый Рыцарь пентаклей, перевернутая Восьмерка жезлов

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Повешенный

Несмотря на мрачное название, эта карта говорит о человеке, который отрекся от чего-то меньшего для большего блага, что-то переосмыслил и стал мудрее. Скоро у Вас могут измениться ценности или случиться перемены в жизни. В любом случае, не бойтесь и просто верьте, что все будет так, как предназначено, и только к лучшему.

Перевернутый Рыцарь пентаклей

В этом положении карта может предупреждать о неприятностях с финансами, — возможно, в скором времени Вас могут ждать проблемы на работе, потеря денег, импульсивные покупки и т.д. Также это может случиться не именно с Вами, а с кем-то близким.

Перевернутая Восьмерка жезлов

В этом положении карта указывает на то, что Вы возможно слишком много на себя взвалили и гоните вперед паровоза, — стоит замедлиться, иначе навредите как себе, так и своим отношениям с окружающими.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе.