Таропрогноз на 2 вересня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

День обіцяє бути важким

Субота, 2 вересня 2023 року, обіцяє бути досить складною і принести багатьом неприємності, — проте з усім можна впоратися, якщо заздалегідь знати, до чого бути готовим.

А про це говорять карти Таро, які випали на другий день осені. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Повішений, перевернутий Лицар пентаклів, перевернута Вісімка жезлів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Повішений

Незважаючи на похмуру назву, ця карта говорить про людину, яка зреклася чогось меншого для більшого блага, щось переосмислила і стала мудрішою. Скоро у Вас можуть змінитись цінності або статися зміни в житті. У будь-якому випадку, не бійтеся і просто вірте, що все буде на краще.

Перевернутий Лицар пентаклів

У цьому положенні карта може попереджати про неприємності з фінансами, можливо, незабаром на Вас можуть чекати проблеми на роботі, втрата грошей, імпульсивні покупки тощо. Також це може статися не саме з Вами, а з кимось близьким.

Перевернута Вісімка жезлів

У цьому положенні карта вказує на те, що Ви, можливо, занадто багато на себе звалили і женете вперед паровоза, варто сповільнитися, інакше нашкодите як собі, так і своїм відносинам з оточуючими.

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