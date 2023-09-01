Украинские звезды Lida Lee, POSITIFF и Kalush Orchestra выступят на празднике "До школи знов" в ТРЦ Gulliver

В субботу состоится не только звездный концерт, но и много мастер-классов и розыгрышей

В субботу, 2 сентября 2023 года в торгово-развлекательном центре Gulliver состоится настоящий праздник под лозунгом "До школи знов". В программе – звездный концерт, мастер-классы, а ярким завершением дня станет фан-встреча с группой, покорившей сердца людей по всему миру – Kalush Orchestra. Вход свободный.

Подробная программа и расписание:

с 13:00 до 15:00 – звездный концерт в центральном атриуме с участием dj Polinka, DSIDE BAND, Амадора Лопеса, Насти Балог, POSITIFF и Lida Lee.

с 15:00 – розыгрыши подарков от партнеров: UAmade, Akvarel, Samsonite, Sisters Aroma, Brocard, Curaprox.

с 13:00 до 17:00 – детские мастер-классы, аниматоры, аквагрим, аэрохоккей и маршмелоу-челлендж на 4-м этаже ТРЦ. Все мастер-классы и активности бесплатны и не требуют предварительной регистрации.

Хедлайнерами дня станут победители Евровидения 2022 – группа Kalush Orchestra. У гостей будет уникальная возможность лично пообщаться со звездами, получить автограф и сделать общую фотографию. Фан-встреча запланирована с 16:00 до 17:30.

Победители Евровидения 2022 года Kalush Orchestra

В рамках мероприятия каждый посетитель сможет присоединиться к благотворительной инициативе ТРЦ Gulliver и фонда savED – и поддержать сбор средств на обустройство временной школы в селе Красная Долина Николаевской области. Присоединиться к сбору онлайн можно здесь.