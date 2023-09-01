Українські зірки Lida Lee, POSITIFF та Kalush Orchestra виступлять на святі "До школи знов" в ТРЦ Gulliver

У суботу відбудеться не лише зірковий концерт, а й багато майстер-класів і розіграш

У суботу, 2 вересня 2023 року в торгово-розважальному центрі Gulliver відбудеться справжнє свято під гаслом "До школи знов". У програмі – зірковий концерт, майстер-класи, а яскравим завершенням дня стане фан-зустріч з гуртом, що підкорив серця людей по всьому світу – Kalush Orchestra. Вхід вільний.

Детальна програма та розклад:

з 13:00 до 15:00 – зірковий концерт у центральному атріумі за участі: dj Polinka, DSIDE BAND, Амадора Лопеса, Насті Балог, POSITIFF та Lida Lee.

з 15:00 – розіграші подарунків від партнерів: UAmade, Akvarel, Samsonite, Sisters Aroma, Brocard, Curaprox.

з 13:00 до 17:00 – дитячі майстер-класи, аніматори, аквагрим, аерохокей та маршмелоу-челендж на 4-му поверсі ТРЦ. Всі майстер-класи та активності безоплатні та не потребують попередньої реєстрації.

Хедлайнерами дня стануть переможці Євробачення 2022 – гурт Kalush Orchestra. У гостей буде унікальна можливість особисто поспілкуватися з зірками, отримати автограф та зробити спільне фото. Фан-зустріч запланована з 16:00 до 17:30.

Переможці Євробачення 2022 Kalush Orchestra

В межах заходу кожен відвідувач зможе долучитися до благодійної ініціативи ТРЦ Gulliver та фонду savED – та підтримати збір коштів на облаштування тимчасової школи у селі Червона Долина Миколаївської області. Долучитися до збору онлайн можна тут.