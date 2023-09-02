Таропрогноз на 3 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

День скорее всего будет непростым

Воскресенье, 3 сентября 2023 года, может принести непростые перемены и разочарования, — однако с любыми неприятностями можно справиться, если заранее приготовиться к тому, чего ждать.

А об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на третий день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Мир, Башня, перевернутая Звезда

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Мир

В этом положении карта говорит о том, что Вы близки к успеху, но по каким-то причинам полная победа пока не наступит.

Башня

Эта карта говорит, что в Вашей жизни наступил переломный момент и очень скоро могут случиться большие перемены. Они могут даться Вам непросто, но чем более открытыми для них Вы будете, тем менее болезненны они будут.

Перевернутая Звезда

В этом положении карта предупреждает, что в скором времени Ваши надежды и мечты могут пойти прахом, может случиться кризис самооценки и нагрянуть депрессивное настроение. Можете заранее приготовить себе что-то для поднятия духа, — выберите хороший фильм, запишитесь на йогу или купите вкусненького.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.