Таропрогноз на 3 вересня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

День швидше за все буде непростим

Неділя, 3 вересня 2023 року, може принести непрості зміни та розчарування, проте з будь-якими неприємностями можна впоратися, якщо заздалегідь приготуватися до того, чого чекати.

А про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на третій день осені. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Світ, Башта, перевернута Зірка

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Світ

У цьому положенні карта говорить про те, що Ви близькі до успіху, але з якихось причин повна перемога поки що не настане.

Башта

Ця карта каже, що у Вашому житті настав переломний момент і дуже скоро можуть статися великі зміни. Вони можуть датись Вам непросто, але чим більш відкритими для них Ви будете, тим менш болючі вони будуть.

Перевернута Зірка

У цьому положенні карта попереджає, що незабаром Ваші надії та мрії можуть піти прахом, може статися криза самооцінки та нагрянути депресивний настрій. Можете заздалегідь приготувати собі щось для підняття духу, — виберіть хороший фільм, запишіться на йогу або купіть смачненького.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.