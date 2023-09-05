Лучший период - сентябрь: как правильно пересаживать лилии и зачем это делать

Сроки пересадки лилии могут немного отличаться в разных регионах нашей страны

Эти растения очень красивы и являются настоящим украшением приусадебных или садовых клумб. Правда, лилии нельзя садить рядом с розами, но при желании всем цветам найдется место. Когда лучше пересаживать цветы лилии — профессионалы рекомендуют делать это в период от трех до пяти лет после цветения на одном месте посадки.

Хотя и это тоже может зависеть от сорта. Например, лилии "Мартагон" можно пикировать и один раз в 10 лет, а трубчатые рекомендуют пересаживать раз в год.

Когда выкапывать лилии осенью для пересадки — рекомендации

Оптимальным временем для этого считается сентябрь. При этом в южных областях это может быть и октябрь, а в центральных и западных — даже конец августа. Но сентябрь — подходящий срок для всех регионов Украины.

Обязательное условие — лилия должна отцвести. Далее необходимо выждать несколько недель, чтобы растение отдохнуло и набралось сил для адаптации на новом месте.

Периодически пересаживать лилии нужно обязательно. Если этого не делать, луковицы цветка разрастаются, из-за большого количества становятся мелкими и это плохо отражается на растении в целом и цветении в частности.

Портал Ukr.Media предлагает рекомендации по процессу пересадки. Благодаря этому лилии будут и дальше радовать вас своими прекрасными цветами.

Как правильно пересаживать лилии, чтобы хорошо росли

В первую очередь, нужно аккуратно выкопать цветок. Стараемся не повредить корни и разделяем луковицы.

Дальнейшие шаги:

выкручиваем стебель, основные корни не трогаем;

луковицы сортируем по размеру, отдельно большие и более мелкие;

замачиваем луковицы на 30 минут в любом растворе против заболеваний (или в растворе марганцовки).

За это время подготовим место для пересадки. Выкопайте лунки, засыпьте в них фосфорно-калийное удобрение из расчета 50 граммов на 1 погонный метр. Присыпьте удобрение песком, поместите в лунки луковицы и присыпьте землей. Поливать лунки не советуют, поскольку в луковицах должно быть достаточно влаги, чтобы укорениться до первых заморозков.

Ранее мы рассказывали, какие еще луковичные цветы можно сажать осенью. Цветоводы поделились советами, как выбрать место под посадку и рассказали основные правила высадки луковичных.