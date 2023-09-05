Лучший период - сентябрь: как правильно пересаживать лилии и зачем это делать
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Сроки пересадки лилии могут немного отличаться в разных регионах нашей страны
Эти растения очень красивы и являются настоящим украшением приусадебных или садовых клумб. Правда, лилии нельзя садить рядом с розами, но при желании всем цветам найдется место. Когда лучше пересаживать цветы лилии — профессионалы рекомендуют делать это в период от трех до пяти лет после цветения на одном месте посадки.
Хотя и это тоже может зависеть от сорта. Например, лилии "Мартагон" можно пикировать и один раз в 10 лет, а трубчатые рекомендуют пересаживать раз в год.
Когда выкапывать лилии осенью для пересадки — рекомендации
Оптимальным временем для этого считается сентябрь. При этом в южных областях это может быть и октябрь, а в центральных и западных — даже конец августа. Но сентябрь — подходящий срок для всех регионов Украины.
Обязательное условие — лилия должна отцвести. Далее необходимо выждать несколько недель, чтобы растение отдохнуло и набралось сил для адаптации на новом месте.
Периодически пересаживать лилии нужно обязательно. Если этого не делать, луковицы цветка разрастаются, из-за большого количества становятся мелкими и это плохо отражается на растении в целом и цветении в частности.
Портал Ukr.Media предлагает рекомендации по процессу пересадки. Благодаря этому лилии будут и дальше радовать вас своими прекрасными цветами.
Как правильно пересаживать лилии, чтобы хорошо росли
В первую очередь, нужно аккуратно выкопать цветок. Стараемся не повредить корни и разделяем луковицы.
Дальнейшие шаги:
- выкручиваем стебель, основные корни не трогаем;
- луковицы сортируем по размеру, отдельно большие и более мелкие;
- замачиваем луковицы на 30 минут в любом растворе против заболеваний (или в растворе марганцовки).
За это время подготовим место для пересадки. Выкопайте лунки, засыпьте в них фосфорно-калийное удобрение из расчета 50 граммов на 1 погонный метр. Присыпьте удобрение песком, поместите в лунки луковицы и присыпьте землей. Поливать лунки не советуют, поскольку в луковицах должно быть достаточно влаги, чтобы укорениться до первых заморозков.
Ранее мы рассказывали, какие еще луковичные цветы можно сажать осенью. Цветоводы поделились советами, как выбрать место под посадку и рассказали основные правила высадки луковичных.