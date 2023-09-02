Цветы никогда не пропадут: храните луковицы нарциссов только так

После хранения луковицы нужно хорошо просушить.

Нарциссы обычно зимуют в земле, поскольку они устойчивы к низким температурам. Кроме того, их слишком частая пересадка отрицательно сказывается на состоянии растений. Нарциссы пересаживают раз в 4-5 лет. Для этого их выкапывают после окончания цветения и засыхания растения и закладывают на хранение до посадки в августе-сентябре.

Как отмечает портал vse_roste в Инстаграм, более длительное хранение нужно, если цветы не удалось высадить вовремя. При чем такая ситуация может возникнуть как с собственным, так и с покупным посадочным материалом.

Как подготовить нарциссы к хранению

Выкопанные луковицы перед закладкой на хранение нужно хорошо просушить. Удобно делать это на улице под навесом. Затем их необходимо очистить от остатков земли, аккуратно удалить сухие наружные части. Перед закладкой на хранение посадочный материал обычно не обрабатывают.

Отметим, что на хранение берут только здоровые луковицы, детей от них отделяют, если они держатся неплотно.

Хранение луковиц зимой

Нарциссы рекомендуют высадить поздней осенью, даже если сроки для посадки истекли. В этом случае глубину посадки увеличивают до 20 см, а клумбу обязательно мульчируют.

Если нарциссы приходится зимой хранить в помещении, желательно проверять луковицы еженедельно, чтобы своевременно удалять те, у которых появились признаки заболеваний. Для хранения подходит прохладное помещение. Однако использовать холодильник не стоит, луковицы в нем начинают гнить.

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