Квіти ніколи не пропадуть: зберігайте цибулини нарцисів тільки так

Після зберігання цибулини потрібно добре просушити.

Нарциси зазвичай зимують у землі, оскільки вони стійкі до низьких температур. Крім того, їх надто часта пересадка негативно позначається на стані рослин. Нарциси пересаджують раз на 4-5 років. Для цього їх викопують після закінчення цвітіння та засихання рослини та закладають на зберігання до посадки у серпні-вересні.

Як зазначає портал vse_roste в Інстаграм, триваліше зберігання потрібно, якщо квіти не вдалося висадити вчасно. При чому така ситуація може виникнути як з власним, так і з покупним матеріалом.

Як підготувати нарциси до зберігання

Викопані цибулини перед закладкою на зберігання потрібно добре просушити. Зручно це робити на вулиці під навісом. Потім їх необхідно очистити від залишків землі, акуратно видалити сухі зовнішні частини. Перед закладкою зберігання посадковий матеріал зазвичай не обробляють.

На зберігання беруть тільки здорові цибулини, дітей від них відокремлюють, якщо вони тримаються нещільно.

Зберігання цибулин взимку

Нарциси рекомендують висадити пізно восени, навіть якщо терміни для посадки закінчилися. У цьому випадку глибину висаджування збільшують до 20 см, а клумбу обов’язково мульчують.

Якщо нарциси доводиться взимку зберігати у приміщенні, бажано перевіряти цибулини щотижня, щоби своєчасно видаляти ті, у яких з’явилися ознаки захворювань. Для зберігання підходить прохолодне приміщення. Однак використовувати холодильник не варто, цибулини у ньому починають гнити.

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