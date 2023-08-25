Три обов’язкові підживлення для троянд у серпні: без цього квіти не виживуть

Якщо правильно підгодувати троянди, рослина порадує пишним цвітінням

Досвідчені квітникарі підгодовують троянди на ділянці наприкінці літа та на початку осені. У цей період квітам потрібна підтримка, у майбутньому це допоможе їм пережити холодну зиму й цвісти ще пишніше.

Варто знати про три мінеральні й органічні добрива для троянд, які вносяться до настання холодів. Про це розповідає Ukr.media.

Чим удобрюють троянди у серпні та вересні

Перше підживлення — калімагнезія. Для цього квітникарі розчиняють 1 столову ложку калімагнезії у лійці з гарячою водою. Поливайте отриманим розчином троянди у суху погоду. Якщо на вулиці дощ, краще перенести маніпуляцію, інакше результату може не бути.

Друге добриво – подвійний суперфосфат. Потрібно додати 1 столову ложку суперфосфату у відро із гарячою водою. Таке рідке підживлення троянди засвоюють миттєво.

Третій етап — підживлення троянд деревною золою. Цей інгредієнт добре відомий садівникам, він наситить квіти корисними мікроелементами. Найпростіший спосіб застосування деревної золи: просто посипати сухим порошком основи кущів.

Додамо, що внести перераховані вище підгодівлі необхідно не пізніше, ніж у кінці вересня. У пізніший період добрива не принесуть бажаного ефекту.

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