Встигніть обрізати ці рослини до настання осені: інакше квіти загинуть

Якщо ви правильно доглядатимете квіти і трави в саду, пишне цвітіння гарантовано

Дачний сезон наближається до завершення, але роботи на ділянці не меншає. Важливе завдання садівників у серпні – обрізати низку рослин.

Які квіти та трави потрібно обрізати наприкінці літа, а які чіпати не можна? Про це пише Express, посилаючись на експертів.

Обрізка рослин стимулює майбутнє цвітіння та більший урожай фруктових дерев і чагарників. Крім того, у такий нехитрий спосіб садівники контролюють зростання культур.

Насамперед досвідчені квіткарі рекомендують в останній місяць літа приділити увагу в'юнким рослинам і чагарникам, серед яких в'юнкі троянди. Серпневе обрізання допоможе тримати форму цих культур.

Саме у серпні більшість квітів і трав відцвітають, а їх зростання уповільнюється. Обрізати секатором слід гліцинію та в'юнкі рослини, такі як піраканта. Просто видаліть нові пагони в найгустіших місцях, але залиште один або шість пагонів, роблячи зріз безпосередньо перед листом.

Трави та лаванду також можна злегка підрізати відразу після цвітіння. Дачникам потрібно прибрати всі засохлі пагони й стебла до рівня торішнього зростання. Дерев’яні стебла підрізати не можна, пам’ятайте про це.

Додамо, що обрізання не проводять у спеку. Крім того, не всі квіти слід обрізати у серпні. Нашкодить ця маніпуляція, наприклад, гортензіям та бегоніям.

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