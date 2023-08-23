Успейте обрезать эти растения до наступления осени: иначе цветы погибнут

Если вы будете правильно ухаживать за цветами и травами в саду, пышное цветение гарантировано

Дачный сезон близится к завершению, но работы на участке не становится меньше. Важная задача садовников в августе – обрезать ряд растений.

Какие цветы и травы нужно обрезать в конце лета, а какие трогать нельзя? Об этом пишет Express, ссылаясь на экспертов.

Обрезка растений стимулирует будущее цветение и больший урожай фруктовых деревьев и кустарников. Кроме того, таким нехитрым способом садовники контролируют рост культур.

Прежде всего опытные цветоводы рекомендуют в последний месяц лета уделить внимание вьющимся растениям и кустарникам, среди которых вьющиеся розы. Августовская обрезка поможет держать форму этих культур.

Именно в августе большинство цветов и трав отцветают, а их рост замедляется. Обрезать секатором следует глицинию и вьющиеся растения, такие как пираканта. Просто удалите новые побеги в самых густых местах, но оставьте один или шесть побегов, делая срез непосредственно перед листом.

Травы и лаванду также можно слегка подрезать сразу после цветения. Дачникам нужно убрать все засохшие побеги и стебли до уровня прошлогоднего роста. Древесные стебли подрезать нельзя, помните об этом.

Добавим, что обрезку не проводят в жару. Кроме того, не все цветы следует обрезать в августе. Навредит эта манипуляция, к примеру, гортензиям и бегониям.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как подготовить ягодные кусты к осени. В санитарной обрезке нуждаются большинство культур.