Три обязательные подкормки для роз в августе: без этого цветы не выживут

Если правильно подкормить розы, растение порадует пышным цветением

Опытные цветоводы подкармливают розы на участке в конце лета и начале осени. В этот период цветам нужна поддержка, в будущем это поможет им пережить холодную зиму и цвести еще пышнее.

Стоит знать о трех минеральных и органических удобрениях для роз, которые вносятся до наступления холодов. Об этом рассказывает Ukr.media.

Чем удобряют розы в августе и сентябре

Первая подкормка – калимагнезия. Для этого цветоводы растворяют 1 столовую ложку калимагнезии в лейке с горячей водой. Поливайте полученным раствором розы в сухую погоду. Если на улице дождь, то лучше перенести манипуляцию, иначе результата может не быть.

Второе удобрение — двойной суперфосфат. Нужно добавить 1 столовую ложку суперфосфата в ведро с горячей водой. Такую жидкую подкормку розы усваивают мгновенно.

Третий этап – подкормка роз древесной золой. Данный ингредиент хорошо известен садовникам, он насытит цветы полезными микроэлементами. Самый простой способ применения древесной золы: просто посыпать сухим порошком основания кустов.

Добавим, что внести вышеперечисленные подкормки необходимо не позже, чем конец сентября. В более поздний период удобрения не принесут желанного эффекта.

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