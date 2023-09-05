Найкращий період – вересень: як правильно пересаджувати лілії та навіщо це робити

Терміни пересадки лілії можуть трохи відрізнятися у різних регіонах нашої країни

Ці рослини дуже красиві і є справжньою прикрасою присадибних або садових клумб. Правда, лілії не можна садити поряд з трояндами, але за бажанням усім квітам знайдеться місце. Коли краще пересаджувати квіти лілії – професіонали рекомендують робити це у період від трьох до п’яти років після цвітіння на одному місці посадки.

Хоча це також може залежати від сорту. Наприклад, лілії "Мартагон" можна пікірувати й один раз на 10 років, а трубчасті рекомендують пересаджувати раз на рік.

Коли викопувати лілії восени для пересадки – рекомендації

Оптимальним часом для цього вважається вересень. При цьому в південних областях це може бути й жовтень, а в центральних і західних — навіть кінець серпня. Але вересень — слушний термін для всіх регіонів України.

Обов’язкова умова – лілія має відцвісти. Далі необхідно почекати кілька тижнів, щоб рослина відпочила та набралася сил для адаптації на новому місці.

Періодично пересаджувати лілії потрібно обов’язково. Якщо цього не робити, цибулини квітки розростаються, через велику кількість стають дрібними та це погано відбивається на рослині загалом і цвітінні зокрема.

Портал Ukr.Media пропонує рекомендації щодо процесу пересадки. Завдяки цьому лілії будуть і надалі радувати вас своїми прекрасними квітами.

Як правильно пересаджувати лілії, щоб добре росли

Насамперед потрібно акуратно викопати квітку. Намагаємося не пошкодити коріння і поділяємо цибулини.

Подальші кроки:

викручуємо стебло, основне коріння не чіпаємо;

цибулини сортуємо за розміром, окремо більші та дрібніші;

замочуємо цибулини на 30 хвилин у будь-якому розчині проти захворювань (або у розчині марганцівки).

За цей час підготуємо місце для пересадки. Викопайте лунки, засипте в них фосфорно-калійне добриво з розрахунку 50 г на 1 погонний метр. Присипте добриво піском, помістіть у лунки цибулини та присипте землею. Поливати лунки не радять, оскільки в цибулинах має бути достатньо вологи, щоб укоренитися до перших заморозків.

Раніше ми розповідали, які ще цибулинні квіти можна садити восени. Садівники поділилися порадами, як вибрати місце під посадку і розповіли основні правила висадки цибулинних.