Популярный комнатный цветок зацветет с новой силой: какой специей посыпать почву

Опытные цветоводы удобряют спатифиллум одной известной специей

Популярный комнатный цветок спатифиллум, также известный как "женское счастье", будет давать роскошные цветы, если за ним правильно ухаживать. Для удобрения растения подойдет одна распространенная в кулинарии специя.

Чтобы спатифиллум радовал цветами, попробуйте посыпать почву молотой корицей. Таким советом делится Ukr.media.

Так, спатифиллум или "женское счастье" — популярное комнатное растение с зелеными листьями и красивыми цветами. Однако иногда цветок отказывается цвести повторно, но маленькая хитрость поможет решить эту проблему. Растение требует удобрений, чтобы у него хватило сил на цветение. Чтобы спатифиллум зацвел, посыпьте почву в горшке молотой корицей.

Вы можете приготовить самодельное удобрение для спатифиллума своими руками. Для этого смешайте 1 чайную ложку корицы смешайте с 1 л воды, полученным раствором поливайте растение под корень. Повторяйте эту манипуляцию каждую неделю в течение месяца.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые цветоводы обрабатывают комнатные цветы известным аптечным средством. Благодаря этому растения становятся крепче и здоровее.