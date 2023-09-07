Зачем поливать орхидеи лимонной водой: неочевидная польза для растения
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Лимонный сок очень полезен для орхидей
Лимон – один из самых полезных цитрусовых. Он содержит значительное количество лимонной, аскорбиновой кислоты и многих витаминов. И оказывается, этот фрукт не только оказывает положительное влияние на наше здоровье, но также может улучшить здоровье орхидей.
Цитрусовые также богаты калием, важным минералом для правильного роста и развития орхидей, пишет santeplus. Итого, лимон способствует прохождению воды в растении и управлению углеводами, а недостаток калия приводит к деформированию и пожелтению листьев.
Польза лимона для орхидей
Вы можете внести в орхидеи все активные ингредиенты лимонного сока, просто поливая их лимонной водой. Приготовление и применение заключаются в следующем:
- Подготовьте 200 миллилитров воды.
- Добавьте три капли выжатого лимона и перемешайте.
- Выливайте все в лейку и полейте орхидеи.
- Повторите операцию через месяц.
Лимонная вода для растений также полезна, когда вы хотите избавиться от сорняков. Кислотность ослабляет и постепенно нейтрализует их.
Ранее "Телеграф" рассказывал, чем еще можно подкормить орхидею. Как оказалось, яблочная кожура содержит важный элемент для роста цветка. Кроме того, оживит орхидею другой натуральный ингредиент – чеснок.