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Зачем поливать орхидеи лимонной водой: неочевидная польза для растения

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Лимонный сок предотвращает пожелтение листьев
Лимонный сок предотвращает пожелтение листьев. Фото santeplusmag.com

Лимонный сок очень полезен для орхидей

Лимон – один из самых полезных цитрусовых. Он содержит значительное количество лимонной, аскорбиновой кислоты и многих витаминов. И оказывается, этот фрукт не только оказывает положительное влияние на наше здоровье, но также может улучшить здоровье орхидей.

Цитрусовые также богаты калием, важным минералом для правильного роста и развития орхидей, пишет santeplus. Итого, лимон способствует прохождению воды в растении и управлению углеводами, а недостаток калия приводит к деформированию и пожелтению листьев.

Польза лимона для орхидей

Вы можете внести в орхидеи все активные ингредиенты лимонного сока, просто поливая их лимонной водой. Приготовление и применение заключаются в следующем:

  • Подготовьте 200 миллилитров воды.
  • Добавьте три капли выжатого лимона и перемешайте.
  • Выливайте все в лейку и полейте орхидеи.
  • Повторите операцию через месяц.

Лимонная вода для растений также полезна, когда вы хотите избавиться от сорняков. Кислотность ослабляет и постепенно нейтрализует их.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем еще можно подкормить орхидею. Как оказалось, яблочная кожура содержит важный элемент для роста цветка. Кроме того, оживит орхидею другой натуральный ингредиент – чеснок.

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