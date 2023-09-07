Зачем поливать орхидеи лимонной водой: неочевидная польза для растения

Лимонный сок очень полезен для орхидей

Лимон – один из самых полезных цитрусовых. Он содержит значительное количество лимонной, аскорбиновой кислоты и многих витаминов. И оказывается, этот фрукт не только оказывает положительное влияние на наше здоровье, но также может улучшить здоровье орхидей.

Цитрусовые также богаты калием, важным минералом для правильного роста и развития орхидей, пишет santeplus. Итого, лимон способствует прохождению воды в растении и управлению углеводами, а недостаток калия приводит к деформированию и пожелтению листьев.

Польза лимона для орхидей

Вы можете внести в орхидеи все активные ингредиенты лимонного сока, просто поливая их лимонной водой. Приготовление и применение заключаются в следующем:

Подготовьте 200 миллилитров воды.

Добавьте три капли выжатого лимона и перемешайте.

Выливайте все в лейку и полейте орхидеи.

Повторите операцию через месяц.

Лимонная вода для растений также полезна, когда вы хотите избавиться от сорняков. Кислотность ослабляет и постепенно нейтрализует их.

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