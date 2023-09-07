Навіщо поливати орхідеї лимонною водою: неочевидна користь для рослини

Лимонний сік дуже корисний для орхідей

Лимон – один із найкорисніших цитрусових. Він містить значну кількість лимонної, аскорбінової кислоти та багатьох вітамінів. І виявляється, цей фрукт не тільки позитивно впливає на наше здоров’я, але також може поліпшити здоров’я орхідей.

Цитрусові також багаті калієм, важливим мінералом для правильного зростання та розвитку орхідей, пише santeplus. Отже, лимон сприяє проходженню води в рослині та управлінню вуглеводами, а недолік калію призводить до деформування та пожовтіння листя.

Користь лимона для орхідей

Ви можете внести до орхідей всі активні інгредієнти лимонного соку, просто поливаючи їх лимонною водою. Приготування та застосування полягають у наступному:

Підготуйте 200 мл води.

Додайте три краплі вичавленого лимона і перемішайте.

Виливайте все в лійку і полийте орхідеї.

Повторіть операцію за місяць.

Лимонна вода для рослин також корисна, коли ви хочете позбутися бур’янів. Кислотність послаблює та поступово нейтралізує їх.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим ще можна підгодувати орхідею. Як виявилося, яблучна шкірка містить важливий елемент зростання квітки. Крім того, пожвавить орхідею інший натуральний інгредієнт – часник.