Як оживити засохлу орхідею, квіти якої зів’яли: чарівний трюк

Завжди видаляйте пошкоджені частини рослини, щоб не заразилася вся квітка

Орхідея — квітуча рослина, яку цілком можна вирощувати в приміщенні, якщо забезпечити їй необхідні умови для правильного розвитку. При поганому догляді рослина може засохнути та загинути.

Однак ви завжди можете врятувати її, пише портал santeplus. Дотримуючись цих умов, ваша засушена орхідея зможе виростити нові стебла з квітковими бутонами.

Як врятувати орхідею, що зів’яла

Відріжте стебло

Перша допомога, яку ви можете надати рослині, — видалити зів’ялі квітки і дати орхідеї відпочити. Щоб стимулювати цвітіння орхідеї, що засохла, її необхідно обрізати. Для цього відрахуйте 2 бутони від основи вашої рослини і відріжте засохле стебло на відстані 1 см від 3-го бутона.

Подбайте про коріння

Якщо коріння вашої орхідеї біле або чорне, видаліть їх секатором, щоб не забруднити решту коріння. Також не забудьте видалити відмерлі коріння. Натисніть пальцями на коріння, якщо деякі м’які, отже, вони відмерли і тому їх слід обрізати.

Пересадка

Після того як ви позбавили рослину від зневодненого коріння, стебел і пелюсток, його необхідно пересадити, щоб змінити субстрат. Новий субстрат говорить про новий запас необхідних поживних речовин, які допоможуть вашій рослині знову зацвісти.

Правильна температура

Після цього помістіть горщик у світле місце, але не піддавайте рослину впливу прямих сонячних променів, які можуть висушити його листя. Тримайте горщик при температурі від 18 ° C до 25 ° C і якомога далі від протягів.

Полив

Коріння орхідеї може висохнути і загинути через зневоднення, але дуже багато води може призвести до їх гниття. Щоб полити рослину, зніміть кришку з горщика та опустіть рослину в таз із водою на 10 хвилин. Для поливу використовуйте воду кімнатної температури.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим ще можна підгодувати орхідею. Як виявилося, яблучна шкірка містить важливий елемент зростання квітки. Крім того, пожвавить орхідею інший натуральний інгредієнт – часник.