Как оживить засохшую орхидею, цветы которой увяли: волшебный трюк

Всегда удаляйте поврежденные части растения, чтобы не заразился весь цветок

Орхидея — цветущее растение, которое вполне можно выращивать в помещении, если обеспечить ему необходимые условия для правильного развития. При плохом уходе растение может засохнуть и погибнуть.

Однако вы всегда можете ее спасти, пишет портал santeplus. Соблюдая эти условия, ваша засушенная орхидея сможет вырастить новые стебли с цветочными бутонами.

Как спасти увядшую орхидею

Отрежьте стебель

Первая помощь, которую вы можете оказать растению, — это удалить увядшие цветки и дать орхидее отдохнуть. Чтобы стимулировать цветение засохшей орхидеи, ее необходимо обрезать. Для этого отсчитайте 2 бутона от основания вашего растения и отрежьте засохший стебель на расстоянии 1 см от 3-го бутона.

Позаботьтесь о корнях

Если корни вашей орхидеи белые или черные, удалите их секатором, чтобы не загрязнить остальные корни. Также не забудьте удалить отмершие корни. Надавите пальцами на корни, если некоторые мягкие, значит, они отмерли и поэтому их следует обрезать.

Пересадка

После того как вы избавили растение от обезвоженных корней, стеблей и лепестков, его необходимо пересадить, чтобы сменить субстрат. Новый субстрат говорит о новом запасе необходимых питательных веществ, которые помогут вашему растению снова зацвести.

Правильная температура

После поместите горшок в светлое место, но не подвергайте растение воздействию прямых солнечных лучей, которые могут высушить его листву. Держите горшок при температуре от 18°C ​​до 25°C и подальше от сквозняков.

Полив

Корни орхидеи могут высохнуть и погибнуть из-за обезвоживания, но слишком много воды может привести к их гниению. Чтобы полить растение, снимите крышку с горшка и опустите растение в таз с водой на 10 минут. Для полива используйте воду комнатной температуры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем еще можно подкормить орхидею. Как оказалось, яблочная кожура содержит важный элемент для роста цветка. Кроме того, оживит орхидею другой натуральный ингредиент – чеснок.