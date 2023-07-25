Зачем поливать орхидею минеральной водой: скажет вам спасибо

Невероятная польза для цветка и непрерывное цветение, которое будет радовать глаз

Для того чтобы орхидея радовала пышным цветением, ей нужно получать полезные добавки, которые поддержит ее нормальный рост и развитие. В данном случае, в качестве такой добавки можно использовать обычную минеральную воду.

Минеральная вода обладает различными элементами, такими как фосфор, сера, кальций, магний и многие другие. Как пишет cpykami, это самые необходимые вещества для орхидеи.

Как правильно поливать орхидею минералкой

Растворите 100 мл минеральной воды в 1 литре воды. Поливайте погружным способом только те орхидеи, у которых корни стали белыми — это является характерным признаком необходимости полива. Повторяйте эту процедуру раз в два месяца, и ваша прекрасная орхидея выразит вам благодарность.

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