Навіщо поливати орхідею мінеральною водою: скаже вам спасибі

Неймовірна користь для квітки та безперервне цвітіння, яке радуватиме око

Для того, щоб орхідея радувала пишним цвітінням, їй потрібно отримувати корисні добавки, які підтримають її нормальне зростання та розвиток. В цьому випадку, як таку добавку можна використовувати звичайну мінеральну воду.

Мінеральна вода має різні елементи, такі як фосфор, сірка, кальцій, магній та багато інших. Як пише cpykami, це найнеобхідніші речовини для орхідеї.

Як правильно поливати орхідею мінералкою

Розчиніть 100 мл мінеральної води на 1 літрі води. Поливайте занурювальним способом тільки ті орхідеї, у яких коріння стало білим — це є характерною ознакою необхідності поливу. Повторюйте цю процедуру раз на два місяці, і ваша прекрасна орхідея висловить вам подяку.

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