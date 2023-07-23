"Оживити" згнившу орхідею реально: зробіть з нею це

Реанімувати квітку можна водою, але незвичайною

Орхідеї — це вибагливі рослини, які потребують особливої уваги та турботи. Правильний полив та підживлення орхідей також відіграють важливу роль у тому, щоб квіти не в’янули та не скидали бутони. Але що робити, якщо найгірше вже сталося — у квітки зав’яли листя і згнило коріння?

Допоможіть орхідеї відродитись. Її можна повернути до життя за допомогою незвичайної води, яка позбавить її всіх хвороботворних бактерій. Про це пише cpykami.

Як врятувати орхідею

Позбавтеся гнилих листків і коренів. Якщо є квітконос, обріжте його, але залиште шийку. Нанесіть трохи воскової свічки на зріз квітконоса, щоб запобігти попаданню вологи.

Наріжте три зубчики часнику разом із лушпинням і залийте їх відстояною водою (1 літр). Покрийте та поставте в темне місце на 24 години. Дайте орхідеї висохнути. Потім занурте орхідею в часникову воду на 20 хвилин для знезараження. Часникову воду, що залишилася, можна використовувати для обприскування інших рослин в якості профілактики.

Промокніть залишки часникової води за допомогою ватного диска та пересадіть орхідею у свіжу кору.

Залишіть її на тиждень у прохолодному місці без поливу. Через тиждень перемістіть орхідею в сонячне і світліше місце. Поверх кори покладіть шар моху і полийте звичайною водою.

Через кілька місяців ви побачите, як з’являються нові, свіжі та соковиті коріння та листочки

Раніше ми розповідали, як правильно доглядати орхідею. Влітку ця примхлива квітка більш вимоглива.