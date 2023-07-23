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"Оживити" згнившу орхідею реально: зробіть з нею це

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Орхідея знову оживе, як птах Фенікс
Орхідея знову оживе, як птах Фенікс. Фото Колаж

Реанімувати квітку можна водою, але незвичайною

Орхідеї — це вибагливі рослини, які потребують особливої уваги та турботи. Правильний полив та підживлення орхідей також відіграють важливу роль у тому, щоб квіти не в’янули та не скидали бутони. Але що робити, якщо найгірше вже сталося — у квітки зав’яли листя і згнило коріння?

Допоможіть орхідеї відродитись. Її можна повернути до життя за допомогою незвичайної води, яка позбавить її всіх хвороботворних бактерій. Про це пише cpykami.

Як врятувати орхідею

Позбавтеся гнилих листків і коренів. Якщо є квітконос, обріжте його, але залиште шийку. Нанесіть трохи воскової свічки на зріз квітконоса, щоб запобігти попаданню вологи.

орхідея свічка

Наріжте три зубчики часнику разом із лушпинням і залийте їх відстояною водою (1 літр). Покрийте та поставте в темне місце на 24 години. Дайте орхідеї висохнути. Потім занурте орхідею в часникову воду на 20 хвилин для знезараження. Часникову воду, що залишилася, можна використовувати для обприскування інших рослин в якості профілактики.

Промокніть залишки часникової води за допомогою ватного диска та пересадіть орхідею у свіжу кору.

орхідея кора

Залишіть її на тиждень у прохолодному місці без поливу. Через тиждень перемістіть орхідею в сонячне і світліше місце. Поверх кори покладіть шар моху і полийте звичайною водою.

орхідея
Через кілька місяців ви побачите, як з’являються нові, свіжі та соковиті коріння та листочки

Раніше ми розповідали, як правильно доглядати орхідею. Влітку ця примхлива квітка більш вимоглива.

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#Квіти #Орхідея #Сад