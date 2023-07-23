"Оживить" сгнившую орхидею реально: сделайте с ней это
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Реанимировать цветок можно водой, но необычной
Орхидеи — это прихотливые растения, которые нуждаются в особом внимании и заботе. Правильный полив и подкормка орхидей также играют важную роль в том, чтобы цветы не увядали и не сбрасывали бутоны. Но что делать, если самое плохое уже случилось — у цветка завяли листья и сгнили корни?
Помогите орхидее возродиться. Её можно вернуть к жизни с помощью необычной воды, которая избавит её от всех болезнетворных бактерий. Об этом пишет cpykami.
Как спасти орхидею
Избавьтесь от гнилых листьев и корней. Если есть цветонос, обрежьте его, но оставьте шейку. Нанесите немного восковой свечи на срез цветоноса, чтобы предотвратить попадание влаги.
Нарежьте три зубчика чеснока вместе с шелухой и залейте их отстоянной водой (1 литр). Покройте и поставьте в темное место на 24 часа. Дайте орхидее высохнуть. Затем погрузите орхидею в чесночную воду на 20 минут для обеззараживания. Оставшуюся чесночную воду можно использовать для опрыскивания других растений в качестве профилактики.
Промокните остатки чесночной воды с помощью ватного диска и пересадите орхидею в свежую кору.
Оставьте ее на неделю в прохладном месте без полива. Через неделю переместите орхидею в более солнечное и светлое место. Поверх коры уложите слой мха и полейте обычной водой.
Ранее мы рассказывали, как правильно ухаживать за орхидеей. Летом этот капризный цветок более требователен.