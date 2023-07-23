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"Оживить" сгнившую орхидею реально: сделайте с ней это

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Орхидея снова оживет, как птица Феникс
Орхидея снова оживет, как птица Феникс. Фото Коллаж

Реанимировать цветок можно водой, но необычной

Орхидеи — это прихотливые растения, которые нуждаются в особом внимании и заботе. Правильный полив и подкормка орхидей также играют важную роль в том, чтобы цветы не увядали и не сбрасывали бутоны. Но что делать, если самое плохое уже случилось — у цветка завяли листья и сгнили корни?

Помогите орхидее возродиться. Её можно вернуть к жизни с помощью необычной воды, которая избавит её от всех болезнетворных бактерий. Об этом пишет cpykami.

Как спасти орхидею

Избавьтесь от гнилых листьев и корней. Если есть цветонос, обрежьте его, но оставьте шейку. Нанесите немного восковой свечи на срез цветоноса, чтобы предотвратить попадание влаги.

орхидея свеча

Нарежьте три зубчика чеснока вместе с шелухой и залейте их отстоянной водой (1 литр). Покройте и поставьте в темное место на 24 часа. Дайте орхидее высохнуть. Затем погрузите орхидею в чесночную воду на 20 минут для обеззараживания. Оставшуюся чесночную воду можно использовать для опрыскивания других растений в качестве профилактики.

Промокните остатки чесночной воды с помощью ватного диска и пересадите орхидею в свежую кору.

орхидея кора

Оставьте ее на неделю в прохладном месте без полива. Через неделю переместите орхидею в более солнечное и светлое место. Поверх коры уложите слой мха и полейте обычной водой.

орхидея
Через несколько месяцев вы увидите, как появляются новые, свежие и сочные корешки и листочки

Ранее мы рассказывали, как правильно ухаживать за орхидеей. Летом этот капризный цветок более требователен.

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