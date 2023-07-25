Елементарно: геніальний трюк, як отримати дві орхідеї з однієї рослини

Необов’язково щоразу купувати нову квітку

Якщо у вашому будинку є хоч одна орхідея — ми можемо допомогти вам отримати 2 квітки "за ціною 1". Звичайно ж за умови, що ви все зробите правильно і правильно доглядатимете рослини, дотримуючись правильний полив.

Для розмноження орхідеї використовуйте лише чисті інструменти, продезінфіковані спиртом (садові ножиці, гострий ніж), пише santeplus. Спосіб дуже простий, головне все робити не поспішаючи та обережно, щоб не пошкодити рослину.

Як отримати дві орхідеї з однієї рослини

Ретельно очистьте коріння орхідеї та зріжте нижню частину коренів гострим стерильним інструментом. Отже, у вас залишиться одна орхідея з корінням і одна без коріння. Посадіть обидві сторони в окремі горщики з новим субстратом та свіжим мохом. Поливайте обидві орхідеї шляхом занурення у воду. Незабаром у орхідеї виросте перший лист, а у старої орхідеї з’явиться нове коріння. Ось і весь спосіб.

І звичайно ж не забувайте підгодовувати орхідеї, вносячи добрива кожні 15 днів у воду для поливу, чергуючи добрива для росту та інше для квітів. А також контролюйте полив.

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