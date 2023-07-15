Навіщо обкладати орхідеї кубиками льоду: хитрість, яка заощадить вам час

Щоб зволожити вашу орхідею, є простий метод із використанням кубиків льоду

Догляд за орхідеями не складний. Однак є один ключовий фактор, через який можна зробити багато помилок, особливо при поливі. Ділимося з вами невеликою хитрістю, яка допоможе зберегти і ваш час, і ваші орхідеї.

В ідеалі поливати орхідею потрібно кілька разів на тиждень невеликими дозами, незалежно від того, який вид вашої орхідеї пише портал santeplus. Щоб заощадити час, цю проблему може вирішити популярний краплинний полив або полив кубиками льоду, про який ми хочемо поговорити далі.

Як поливати орхідеї кубиками льоду

Декілька кубиків льоду кладуть на підкладку, а потім дають відтанути природним шляхом. Таким чином, вода поступово просочується в субстрат та забезпечує оптимальне водопостачання коренів (звичайно, без ризику перезволоження).

Варто зазначити, що проводилися дослідження, які підтвердили, що шоку від крижаної води орхідеї не отримують. Щобільше, кубики льоду дозволили орхідеї повністю зволожитись, і водночас вона жодного разу не постраждала від перезволоження.

Нагадаємо, що ми раніше розповідали вам про те, як змусити орхідеї цвісти цілий рік за допомогою простого лайфхака з рисом. Цей продукт містить багато корисних речовин, які стимулюють утворення втечі з бутонами. А ще ми давали вам поради, як поливати орхідею влітку, коли вона потребує більшої вологи.