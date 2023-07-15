Зачем обкладывать орхидеи кубиками льда: хитрость, которая сэкономит вам время

Чтобы увлажнить вашу орхидею, есть простой метод с использованием кубиков льда

Уход за орхидеями не сложен. Однако есть один ключевой фактор, из-за которого можно совершить много ошибок, особенно при поливе. Делимся с вами небольшой хитростью, которая поможет сохранить и ваше время и ваши орхидеи.

В идеале поливать орхидею нужно несколько раз в неделю небольшими дозами, независимо от того, какой вид вашей орхидеи, пишет портал santeplus. Чтобы сэкономить время, эту проблему может решить популярный капельный полив или полив кубиками льда, о котором мы и хотим поговорить далее.

Как поливать орхидеи кубиками льда

Несколько кубиков льда кладут на подложку, а затем дают оттаять естественным путем. Таким образом, вода постепенно просачивается в субстрат и обеспечивает оптимальное водоснабжение корней (конечно, без риска переувлажнения).

Стоит отметить, что проводились исследования, которые подтвердили, что шок от ледяной воды орхидеи не получают. Более того, кубики льда позволили орхидее полностью увлажниться, и в то же время она ни разу не пострадала от переувлажнения.

Напомним, что мы раньше рассказывали вам о том, как заставить орхидеи цвести круглый год с помощью простого лайфхака с рисом. Этот продукт содержит много полезных веществ, стимулирующих образование побега с бутонами. А еще мы давали вам советы, как поливать орхидею летом, когда она нуждается в большей влаге.