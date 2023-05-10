Ваши орхидеи будут цвести круглый год: просто добавьте один ингредиент в воду для полива

Вам не потребуется особых усилий, чтобы приготовить эту подкормку дома.

Чтобы ваши орхидеи цвели в полной мере, очень важно регулярно их удобрять. Для этого нет ничего лучше натурального удобрения, просто приготовленного в домашних условиях.

Как и у всех растений, у орхидей есть определенные потребности, чтобы они могли существовать, пишет santeplus. И одними из самых важных компонентов, которые щедро помогают орхидеям хорошо расти, являются калий, железо, кремний и фосфор.

Чтобы сэкономить время и средства, можно приготовить простое натуральное удобрение, которое содержит все вышеперечисленные элементы. Все, что вам понадобиться это рис и вода.

Как заставить орхидеи цвести круглый год

Приготовьте следующую смесь: добавьте 10 граммов риса в литр горячей воды и оставьте настаиваться на час. Слейте рис, профильтруйте воду и дайте раствору остыть. Полученную жидкость перелейте в бутылку и полейте свои орхидеи.

Отметим! Использовать эту смесь можно один раз через каждые четыре полива. Вы заметите разницу и эволюцию ваших орхидей уже через несколько дней.

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