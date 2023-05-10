Ваші орхідеї будуть цвісти цілий рік: просто додайте один інгредієнт у воду для поливу

Вам не потрібно особливих зусиль, щоб приготувати це підживлення будинку.

Щоб ваші орхідеї цвіли повною мірою, дуже важливо регулярно їх удобрювати. Для цього немає нічого кращого за натуральне добрива, просто приготоване в домашніх умовах.

Як і у всіх рослин, орхідеї мають певні потреби, щоб вони могли існувати, пише santeplus. І одними з найважливіших компонентів, які щедро допомагають орхідеям добре рости, є калій, залізо, кремній та фосфор.

Щоб заощадити час і кошти, можна приготувати просте натуральне добриво, яке містить перераховані вище елементи. Все, що вам знадобиться це рис та вода.

Як змусити орхідеї цвісти цілий рік

Приготуйте наступну суміш: додайте 10 г рису в літр гарячої води і залиште настоюватися на годину. Злийте рис, профільтруйте воду і дайте розчину охолонути. Отриману рідину перелийте в пляшку і полийте свої орхідеї.

Зазначимо! Використовувати цю суміш можна один раз через кожні чотири поливи. Ви помітите різницю та еволюцію ваших орхідей вже за кілька днів.

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