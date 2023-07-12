Навіщо поливати орхідеї лимонним соком: хитрий трюк

Цей інгредієнт добре зміцнює кореневу систему орхідеї.

Орхідеї — це одна з найпопулярніших рослин, яку багато домогосподарок вирощують вдома. Однак варто пам’ятати, що вони темпераментні та досить складні у догляді. На щастя, є хитрість, яка дозволить вам їх легше підтримувати.

Щоб зберегти ці квіти здоровими, слід правильно доглядати і правильно поливати, і в цьому нам допоможе популярний цитрус — лимон, пише портал santeplus. Полив лимонним соком це той секрет, який дозволить вам зберегти орхідеї здоровими.

Навіщо поливати орхідеї лимонним соком

Лимон містить багато вітамінів та мінералів, які також корисні для рослин. Крім того, цитрусові мають бактерицидні властивості, містять вітаміни С і групи В, а також калій і навіть магній.

Щоб у орхідей були гарні квіти та блискуче листя, бажано час від часу додавати у воду для поливу кілька крапель лимонного соку. Цей фрукт буде підкислювати воду і, оскільки орхідеї люблять кислотність ґрунту, це дуже позитивно позначиться на їхньому рості. Для гарного зростання орхідею потрібно буде поливати раз на тиждень.

А щоб і листя красиво блищало, їх можна акуратно протирати ганчіркою, змоченою водою з лимонним соком.

Нагадаємо, що ми раніше розповідали вам про те, як змусити орхідеї цвісти цілий рік за допомогою простого лайфхака з рисом. Цей продукт містить багато корисних речовин, які стимулюють утворення втечі з бутонами. А ще ми давали вам поради, як поливати орхідею влітку, коли вона потребує більшої вологи.