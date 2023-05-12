Навіщо поливати орхідеї розчином кавової гущі: переваги, про які ви не знали

За допомогою цього трюку забезпечте свою рослину всіма поживними речовинами, необхідними для її зростання

Орхідеї — багаторічні квітучі рослини з вічнозеленим листям. Різноманітні та барвисті, ці тропічні квіти легко вирощувати у приміщенні, але вони потребують постійного догляду. На щастя, можна використати натуральні добрива. Наприклад, це може бути розчин кавової гущі.

Після приготування гарної чашки кави не викидайте кавову гущу, оскільки вона дуже корисна для рослин, пише santeplus. Її можна використовувати як рідке добриво для поливу орхідей.

Навіщо поливати орхідеї розчином кавової гущі

Кавова гуща дуже корисна для орхідей, оскільки містить поживні речовини, яких потребує ця квітуча рослина. Фосфор сприяє фотосинтезу орхідей, азот стимулює оновлення їх клітин та дозволяє отримати рясно цвітіння. Що стосується калію, то він сприяє гарному зростанню цієї рослини.

Також ці добавки роблять орхідеї стійкішими до хвороб. Однак потрібно стежити за тим, щоб не використовувати зайву каву, щоб не нашкодити цвітінню.

Як приготувати добрива для орхідей на основі кавової гущі

Змішайте кавову гущу в контейнері із двома літрами води. Перемішайте та залиште суміш на 24-48 годин у прохолодному місці. Потім процідіть розчин та використовуйте його для поливу орхідей.

Зверніть увагу, що ці рослини бажано удобрювати кожні 21 день навесні, коли з’являються бутони. А влітку орхідеї потребують добрива кожні 7 днів. Взимку удобрювати орхідеї не потрібно, оскільки це період їхнього вегетативного спокою.

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