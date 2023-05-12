Зачем поливать орхидеи раствором кофейной гущи: преимущества, о которых вы не знали

С помощью этого трюка обеспечьте свое растение всеми питательными веществами, необходимыми для его роста

Орхидеи – многолетние цветущие растения с вечнозеленой листвой. Разнообразные и красочные, эти тропические цветы легко выращивать в помещении, но они нуждаются в постоянном уходе. К счастью, можно использовать натуральные удобрения. К примеру, это может быть раствор кофейной гущи.

После приготовления хорошей чашки кофе не выбрасывайте кофейную гущу, так как она очень полезна для растений, пишет santeplus. Ее можно использовать в качестве жидкого удобрения для полива орхидей.

Зачем поливать орхидеи раствором кофейной гущи

Кофейная гуща очень полезна для орхидей, поскольку содержит питательные вещества, в которых нуждается это цветущее растение. Фосфор способствует фотосинтезу орхидей, азот стимулирует обновление их клеток и позволяет получить обильное цветение. Что касается калия, то он способствует хорошему росту этого растения.

Также эти добавки делают орхидеи более устойчивыми к болезням. Однако нужно следить за тем, чтобы не использовать лишнюю кофейную гущу, чтобы не навредить цветению.

Как приготовить удобрение для орхидей на основе кофейной гущи

Смешайте кофейную гущу в контейнере с двумя литрами воды. Перемешайте и оставьте смесь на 24-48 часов в прохладном месте. Затем процедите раствор и используйте его для полива орхидей.

Обратите внимание, что эти растения желательно удобрять каждые 21 день весной, когда появляются бутоны. А летом орхидеи нуждаются в удобрении каждые 7 дней. Зимой удобрять орхидеи не нужно, так как это период их вегетативного покоя.

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