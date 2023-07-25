Элементарно: гениальный трюк, как получить две орхидеи с одного растения

Необязательно каждый раз покупать новый цветок

Если в вашем доме есть хоть одна орхидея — мы можем помочь вам получить 2 цветка "по цене 1". Конечно же при условии, что вы все сделаете правильно и будете правильно ухаживать за растениями, соблюдая правильный полив.

Для размножения орхидеи используйте только чистые инструменты, продезинфицированные спиртом (садовые ножницы, острый нож), пишет santeplus. Способ очень простой, главное все делать не спеша и осторожно, чтобы не повредить растение.

Как получить две орхидеи с одного растения

Тщательно очистите корни орхидеи и срежьте нижнюю часть корней острым стерильным инструментом. Итого, у вас останется одна орхидея с корнями и одна без корней. Посадите обе стороны в отдельные горшки с новым субстратом и свежим мхом. Поливайте обе орхидеи методом погружения в воду. Вскоре у орхидеи вырастет первый лист, а у старой орхидеи появятся новые корни. Вот и весь метод.

И конечно же не забывайте подкармливать орхидеи, внося удобрения каждые 15 дней в воду для полива, чередуя удобрение для роста и другое для цветов. А также контролируйте полив.

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