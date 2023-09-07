Популярна кімнатна квітка зацвіте з новою силою: якою спецією посипати ґрунт

Досвідчені квітникарі удобрюють спатифілум однією відомою спецією.

Популярна кімнатна квітка спатіфіллум, також відома як "жіноче щастя", даватиме розкішні квіти, якщо за нею правильно доглядати. Для удобрення рослини підійде одна поширена в кулінарії спеція.

Щоб спатифіллум радував квітами, спробуйте посипати ґрунт меленою корицею. Такою порадою ділиться Ukr.media.

Так, спатіфіллум або "жіноче щастя" — популярна кімнатна рослина із зеленим листям та красивими квітами. Однак іноді квітка відмовляється цвісти повторно, але маленька хитрість допоможе вирішити цю проблему. Рослина вимагає добрив, щоб у неї вистачило сил на цвітіння. Щоб спатифілум зацвів, посипте ґрунт у горщику меленою корицею.

Ви можете приготувати саморобне добриво для спатифілуму своїми руками. Для цього змішайте 1 чайну ложку кориці з 1 л води, отриманим розчином поливайте рослину під корінь. Повторюйте цю маніпуляцію щотижня протягом місяця.

Раніше "Телеграф" розповідав, що деякі квітникарі обробляють кімнатні квіти відомим аптечним засобом. Завдяки цьому рослини стають міцнішими та здоровішими.