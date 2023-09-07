Вас могут "подсидеть": этим знакам Зодиака стоит быть бдительными в сентябре

На работе их могут ждать те еще неприятности

Сразу два знака Зодиака должны быть очень бдительными в рабочих и профессиональных вопросах в сентябре, — их может ждать подлость и подвох. Пока им крайне рекомендуется по возможности отложить принятие важных решений.

Речь идет про такие знаки как Рак и Стрелец. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на работу и финансы на сентябрь 2023 года.

Ракам выпала перевернутая Верховная жрица

В этом положении карта предупреждает, — в течение сентября кто-то может захотеть Вас "подсидеть", а интуиция может подсказывать неверные ответы. Постарайтесь пока отложить принятие важных решений, поскольку можете сильно дать маху.

Стрельцам выпала Семерка мечей

Это карта хитрости и обмана, которая значит, что в этом месяце Вам будет трудно закончить рабочие дела и в целом на работе Вас может ждать подвох. Пока Вам стоит быть крайне осторожным, чтобы не наделать ошибок, и возможно даже лучше посвятить время себе, чем делам.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака повезет в любви в сентябре.