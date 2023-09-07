Вас можуть "підсидіти": цим знакам Зодіаку варто бути пильними у вересні

На роботі на них можуть чекати ті ще неприємності

Відразу два знаки Зодіаку мають бути дуже пильними у робітничих та професійних питаннях у вересні, — на них може чекати підлість і обман. Поки що їм вкрай рекомендується по можливості відкласти прийняття важливих рішень.

Йдеться про такі знаки як Рак та Стрілець. Про це говорить гороскоп Таро, складений на роботу та фінанси на вересень 2023 року.

Ракам випала перевернута Верховна жриця

У цьому положенні карта попереджає, — протягом вересня хтось може захотіти Вас "підсидіти", а інтуїція може підказувати неправильні відповіді. Постарайтеся поки що відкласти ухвалення важливих рішень, оскільки можете сильно дати маху.

Стрільцям випала Сімка мечів

Це карта хитрості та обману, яка означає, що цього місяця Вам буде важко закінчити робочі справи і в цілому на роботі на Вас може чекати підступ. Поки що Вам варто бути вкрай обережним, щоб не наробити помилок, і можливо навіть краще присвятити час собі, ніж справам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку пощастить у коханні у вересні.