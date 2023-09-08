Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы: запреты и приметы

На Вторую Пречистую люди отмечали праздник и обращали внимание на погоду

Рождество Пресвятой Богородицы, или Вторая Пречистая — первый праздник, который украинские верующие отмечают по новому церковному календарю. Переход на новоюлианское летоисчисление в украинской церкви произошел в начале нового церковного года — 1 сентября.

Сегодня православные отмечают день рождения Богородицы — в семье праведников Анны и Иоакима в Назарете родилась дочь, которой было суждено стать матерью Христа. Этот большой церковный праздник чтит покровительницу верующих, безгрешную Богоматерь. Праздничные службы, наполненные радостью, как на Рождество Христово или светлое Воскресение, проводятся в церквях. Христиане верят, что великую праведницу Деву Марию после окончания земной жизни приняли в небесную славу душой и телом, а значит, и все праведники попадут на небеса.

Что нужно делать на Вторую Пречистую

В этот день верующие ходят в церковь на праздничную литургию, просят Пресвятую Марию о счастье и здоровье для своих детей. А супругам, у которых нет детей, нужно просить за их рождение. Просят Деву Марию о защите и покровительстве для всех родных — детей, внуков, родителей, других близких людей. Как верили наши предки, особую силу сегодня имеют молитвы матерей.

После праздничных литургий люди собирались на веселые посиделки. Готовили много блюд из сыра, борщ со свининой, бульон из курицы, голубцы, вареники, рыбу.

Также в этот день наши предки чествовали продолжательниц рода. Женщины устраивали праздничные столы и приглашали к ним бедных. В благодарность они молились Деве Марии за детей матери семейства. Еще в этот день засылали сватов к девушкам. "Пришла Пречистая – принесла старост нечистая", — гласит народная пословица.

Главные запреты — что нельзя делать на день Пресвятой Богородицы

На великий церковный праздник люди не работали, поэтому, по традиции, нельзя:

заниматься тяжелым физическим трудом;

затевать большую стирку;

мыть окна;

устраивать генеральную уборку и прочее.

Также запрещено устраивать ссоры и конфликты, ругаться и оскорблять окружающих. Конечно, это нежелательно и недопустимо в любой день, но сегодня такое поведение считается особенным грехом.

Вторая Пречистая — традиции и приметы

На Рождество Пресвятой Богородицы девушки шли в лес за "волшебным зельем", рвали калину и барвинок. Еще наши прабабушки верили, что сорванные на Вторую Пречистую травы могут привлечь парня. Женщины утром, до восхода солнца, умывались родниковой водой, потому что тогда их красота обязательно сохранится до самой старости.

Детей, чтобы были здоровыми, обливали на пороге холодной водой. А молодежь собиралась и водила хороводы, устраивала веселые игры. Сегодня девушкам можно было привселюдно целоваться с ребятами и не бояться осуждения.

Согласно народным приметам, какая на Вторую Пречистую будет погода – такая и будет осень. Если небо пасмурное, покрытое облакам — скоро наступит осенний холод. А если погода теплая и солнечная — осенние месяцы пройдут без обильных осадков и будут теплыми.

Ранее мы рассказывали, когда отмечают Покров Пресвятой Богородицы в 2023 году. В связи с переходом на новый календарь даты непереходящих праздников изменились.